Pd Viareggio: “Noi determinanti per la riconferma di Del Ghingaro”

Giorgio Del Ghiangaro è il sindaco di Viareggio per il secondo mandato e, dopo la vittoria alle Amministrative, a commentare il risultato è il Pd di Viareggio: “Il risultato delle elezioni amministrative di Viareggio ci riempie di orgoglio e ci carica di responsabilità. L’orgoglio per essere stati determinanti nel riconfermare Giorgio Del Ghingaro al primo turno e aver impedito che la destra potesse contendere la guida della città al ballottaggio. Responsabilità perché sappiamo che, dopo la fase del risanamento dei conti pubblici e l’avvio del rilancio di Viareggio, dobbiamo aprire la città ad un rinnovato rapporto con le articolazioni della società civile e con il resto della Versilia per offrire al nostro territorio e ai nostri concittadini nuove opportunità di crescita e di sviluppo”.

“La lista è la seconda per numero di preferenze a dimostrazione che è stato fatto un buon lavoro e che ci sono le condizioni per dare ancor più radicamento, forza e slancio al nostro partito per metterlo al servizio della costruzione del futuro di Viareggio”, dice il Pd di Visreggio.

“Grazie agli elettori e ai militanti che hanno dato fiducia al nostro progetto e che hanno consentito al Partito Democratico di raggiungere un risultato eccellente anche nella competizione per le elezioni regionali, dove siamo risultati il primo partito della città in termini di consensi. Grazie, infine, ai nostri 24 candidati consiglieri che hanno condotto una campagna elettorale corretta fatta di ascolto e confronto con tutta la città”, conclude il Pd di Viareggio.