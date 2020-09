Regionali, Zucconi (FdI): “In provincia di Lucca risultato straordinario”

“Fratelli d’Italia ha ottenuto in provincia di Lucca un risultato straordinario, frutto di un lavoro costante e capillare caratteristico del nostro partito, che ci ha portato dal 5 per cento delle europee 2019 al 17 per cento di oggi. Non è un caso se FdI è l’unico partito che è cresciuto in tutte le regioni al voto”: a commentare i recenti risultati delle elezioni regionali e amministrative è il deputato Riccardo Zucconi (FdI).

“In questo contesto di importante crescita si inserisce a pieno titolo la provincia di Lucca – afferma Zucconi – dove FdI ha attratto a sé numerosi esponenti vecchi e nuovi del centrodestra, creando un gruppo importante che ha ottenuto un risultato strepitoso, grazie al quale Lucca raggiunge il podio delle province con la percentuale più alta per FdI insieme a Pistoia e Grosseto”.

“Abbiamo lavorato duramente nell’ultimo anno – prosegue Zucconi – e in veste di commissario provinciale mi ritengo molto soddisfatto del risultato ottenuto. Lucca e provincia affondano da sempre le loro radici nei valori e negli ideali di centrodestra, in primis coerenza e meritocrazia: il 17 per cento è più che meritato. Anche a Viareggio, dove si votava anche per le amministrative, con i suoi mille e 926 voti (7 per cento) Fratelli d’Italia ha giocato un ruolo determinante, entrando per la prima volta in consiglio comunale con due consiglieri, che sono anche i due presidenti di circolo: Carlalberto Tofanelli (Circolo FDI Torre del Lago) e Marco Dondolini (Circolo FDI Viareggio); sono sicuro che faranno un’opposizione serrata portando alto il nome del partito per il bene di Viareggio e dei suoi abitanti”.

“Ringrazio tutti i candidati che nelle ultime settimane hanno veramente dato il massimo, contribuendo in maniera determinante alla crescita del partito e a coloro che ne sono usciti vincitori: Vittorio Fantozzi, entrato in consiglio regionale; Tofanelli e Dondolini nuovi consiglieri comunali a Viareggio. Ma il lavoro non finisce qui – conclude Zucconi -: da commissario, sarà mio compito fare in modo che tutte le energie e il patrimonio di impegno ci portino ancora più in alto”.