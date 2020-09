Rifondazione: “Assurdo che Regione paghi metà degli aumenti per i lavoratori della sanità privata”

Critiche da Rifondazione Comunista per le modalità del rinnovo del contratto di lavoro, dopo quattordici anni, per i lavoratori della sanità privata.

“Questa notizia ci fa ovviamente piacere – si legge nella nota del partito lucchese – perché è vergognoso che un lavoratore non veda riconosciuto il valore del proprio lavoro e la propria professionalità. Ma è altresì inaccettabile che metà dei soldi che serviranno a coprire gli aumenti siano a carico delle Regioni. Come se non fosse abbastanza quanto la sanità privata ricava dai servizi che le regioni delegano”.

“Ogni anno le strutture sanitarie private incassano 8 miliardi di euro – prosegue Rifondazione – introiti che per il 94% provengono da prestazioni svolte per il Servizio sanitario nazionale. Inoltre per finanziare questo sacrosanto aumento di stipendio del personale, le Regioni, Toscana compresa, aumenteranno le tariffe e il budget per le strutture private, togliendo ulteriori fondi alla sanità pubblica“.