Da Borgo Giannotti ripartono gli appuntamenti di ‘Un caffè con SiamoLucca”

Riprendono gli appuntamenti itineranti di Un caffè con SìAmoLucca. L’iniziativa prevede incontri tra i cittadini delle varie zone, i consiglieri comunali e gli esponenti del direttivo della lista civica. La ripartenza sarà questo venerdì (9 ottobre) dalle 17,30 alle 19,30 al Barometro di Borgo Giannotti, nel rispetto dei protocolli anticontagio.

“Come abbiamo sempre sostenuto fin dall’inizio del nostro mandato, crediamo che l’opposizione si faccia attraverso un confronto costante con il territorio e i suoi abitanti – si legge in una nota di SìAmoLucca -. Uno scambio di opinioni su quanto c’è da fare e un focus sui problemi, ma anche la discussione sulle soluzioni da adottare, visto che l’amministrazione Tambellini si sta confermando una delle peggiori degli ultimi decenni”.

Le problematiche di Borgo Giannotti saranno quindi al centro dell’iniziativa che, oltre a prevedere una sosta al Barometro, vedrà gli esponenti di SìAmoLucca in giro per il quartiere. “Il bel risultato conseguito alle ultime elezioni regionali dal nostro movimento all’interno di Toscana civica per il cambiamento, testimonia che la direzione dell’ascolto intrapresa fin dalla nostra nascita agli inizi del 2017, è assolutamente quella giusta – conclude la nota -. Per questo andremo avanti con lo stesso modus operandi, portando poi all’attenzione degli organi comunali competenti tutte le questioni che emergeranno“.

Nei mesi scorsi Un caffè con SìAmoLucca ha toccato altre frazioni tra le quali Ponte a Moriano, il Piaggione e Sant’Anna.