“Suolo pubblico gratis per le attività anche nel 2021”, Martinelli protocolla la richiesta

“Presentato atto di indirizzo per prorogare suolo pubblico gratuito per il 2021”. Lo annuncia in una nota il capogruppo di centrodestra Marco Martinelli che questa mattina (5 ottobre) ha protocollato l’atto in Comune.

“E’ fondamentale – aggiunge Martinelli – agevolare i titolari di attività che anche per i prossimi mesi autunnali e invernali dovranno fare i conti con le misure anti contagio, che giocoforza riducono drasticamente la capienza all’interno dei luoghi chiusi. In considerazione del fattore climatico in cui stiamo andando incontro ho anche richiesto all’amministrazione di attivarsi con la soprintendenza al fine di prevedere misure temporanee ed eccezionali per consentire ai titolari di attività di poter adottare sistemi di copertura e chiusura dei dehors e rendere accogliente la permanenza anche negli spazi esterni. E’ in gioco – conclude Martinelli- la sopravvivenza di molte attività che garantiscono ogni giorno posti di lavoro a tante famiglie di Lucca. Vista l’eccezionalità del momento serve quindi di mettere da parte la burocrazia e semplificare le procedure se non si vuole distruggere il sistema economico locale e vedere di conseguenza aumentare la disoccupazione”.