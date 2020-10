Fratelli d’Italia: “Al lavoro per l’unità del centrodestra alle comunali di Lucca”

“Partendo dal risultato delle regionali, dove Fratelli d’Italia ha ottenuto il 17 per cento, ci siamo messi in moto per arrivare ad un centrodestra unito a Lucca”. Così commenta l’onorevole Riccardo Zucconi, commissario provinciale del partito.

“Per quanto riguarda le candidature – prosegue – è un po’ presto parlarne, ma sicuramente la macchina è già operativa: daremo quell’alternativa valida e propositiva che i lucchesi aspettano ormai da anni, una alternativa che sappia coinvolgere e convincere”.

“Dopo anni di malgoverno, stiamo lavorando per liberare Lucca dall’oppressione di sinistra – commenta il consigliere di Fratelli d’Italia, Nicola Buchignani – C’è un’unione di intenti fra le forze di centrodestra (Fratelli d’Italia, Lega e Forza Italia) che insieme alle eventuali liste civiche sono sicuro sapranno dare una valida alternativa alla sinistra alle comunali del 2022”.