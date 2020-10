Mallegni (FI): “Consiglio regionale, giuste intese con gli alleati per rappresentare il 40% degli elettori”

“Con gli alleati giuste intese per portare avanti istanze oltre 40% elettori”: a dirlo è il senatore Massimo Mallegni, coordinatore regionale di Forza Italia in Toscana

“In questi giorni – ricorda – è ripartita l’attività in tutto il territorio della Toscana per continuare a parlare con le persone che ho incontrato in queste settimane di intensa campagna elettorale. E’ entusiasmante poter tornare a dialogare con tutti: famiglie, imprese e associazioni di volontariato, associazioni di categoria. Insomma fare in modo che Forza Italia torni ad essere un punto di riferimento per tutta l’area moderata e non solo in un rapporto stretto col mondo produttivo. La settimana prossima si insedierà il Consiglio regionale. Purtroppo il risultato elettorale non ci ha sorriso, ma non possiamo sicuramente tradire le aspettative di chi ci ha votato, oltre il 40% degli elettori, e non portare avanti istanze che con loro abbiamo concordato. Speriamo di trovare le giuste intese con gli alleati in modo da poter lavorare bene per i prossimi cinque anni per costruire una nuova alternativa all’amministrazione di centrosinistra”.