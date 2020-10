Panchieri (Pd): “Definire i confini della coalizione per un centrosinistra unito”

Definire anzittutto i contorni della coalizione di centrosinistra in vista delle amministrative 2022. E’ l’invito che il segretario del circolo Pd del centro storico, Roberto Panchieri rivolge soprattutto ad Azione e Italia Viva che si stanno muovendo sul fronte programmatico e delle proposte.

“Ho trovato di grande interesse il contributo programmatico di Azione, in particolare – afferma Panchieri – per le parti che riguardano il centro storico. Al contempo leggo che Italia Viva si prepara nelle prossime settimane ad un Seminario che discuterà le proposte di questa formazione politica per il governo della città nella prossima legislatura. E’, a mio avviso, importante che siano proprio le nuove formazioni politiche a tirare un sasso nello stagno e a smuovere le acque. Penso, tuttavia, che la prima cosa da fare sia delineare i contorni della Coalizione di centro-sinistra, in modo da far nascere una aggregazione di forze politiche e civiche capace di rappresentare l’intera società lucchese. Non c’è da perdere tempo. Il centro-destra, pur nelle sue ambasce, si sta mettendo in movimento”.

“Penso che al Pd lucchese, fulcro della coalizione – va avanti -, spetti ora il compito di consultare tutte le realtà, politiche e non, interessate a costruire un centro-sinistra più solido e più rappresentativo di quello che ha governato e governa il Comune. Va bandita qualsiasi forma di pigrizia e di presunta superiorità perché la Città è ad un bivio, tra la sostanziale continuità del buon governo attuale ed il tentativo di farle fare un salto di qualità nel futuro, come ben evidenziato dalla vicenda della ex Manifattura Tabacchi”.