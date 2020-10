Consiglio, Bonturi si dimette da capogruppo Pd. Al suo posto Roberto Guidotti

Novità in consiglio comunale a Lucca e non solo per la surroga di un nuovo consigliere al posto della neoassessora Chiara Martini.

In occasione della seduta di oggi (13 ottobre) il capogruppo del Partito Democratico Renato Bonturi si è dimesso dall’incarico. Motivazioni logistiche hanno indotto alla scelta il consigliere, che visto il lavoro lontano da Lucca aveva difficoltà a partecipare con costanza alle riunioni dei capigruppo.

Continuerà a svolgere il suo ruolo in Consiglio e resterà un iscritto del Pd. Al suo posto come capogruppo consiliare ci sarà Roberto Guidotti.

Nuovo consigliere comunale, nella seduta di stasera, sempre in orbita Pd. Si tratta di Dante Francesconi, primo dei non eletti a scorrimento nella lista dem dopo la rinuncia all’incarico di Braconi. Voto unanime per la surroga del consigliere, libero professionista e cantante lirico.

Sempre nel Consiglio di questa sera è stata formalizzata la costituzione del gruppo misto con i fuoriusciti di SiAmo Lucca Cristina Consani ed Enrico Torrini. Rimane capogruppo di Casapound Fabio Barsanti, come ha spiegato lo stesso consigliere stimolato da una richiesta del capogruppo di Fdi, Nicola Buchignani. Il motivo è la volontà di poter continuare a partecipare alla conferenza dei capigruppo con diritto di voto.