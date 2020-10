Montemagni (Lega): “A Lucca manca il personale sanitario per analizzare i tamponi”

A Lucca manca il personale sanitario per analizzare i tamponi. Sulla questione interviene Elisa Montemagni, capogruppo in consiglio regionale della Lega: “Era inevitabile che, con l’aumentare del numero di tamponi da analizzare, stante un’atavica carenza di personale specializzato sia a Lucca che nella Valle del Serchio, l’Asl si trovasse in forte difficoltà, tanto da ipotizzare di servirsi di ex dipendenti, ormai in pensione“, afferma.

“Una soluzione d’emergenza – prosegue il consigliere – che poteva essere sicuramente evitata se ci fossero state, a suo tempo, appropriate e doverose assunzioni. Il Covid-19 – precisa l’esponente leghista – ha, dunque, solamente acuito una problematica già esistente e sottovalutata dall’azienda. Ancora una volta quindi – conclude la rappresentante della Lega – dobbiamo registrare una scarsa accortezza da parte dell’Asl Toscana nord-ovest che rischia di creare ulteriori criticità in un momento alquanto complesso per il sistema sanitario”.