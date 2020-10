Si è svolto questo pomeriggio (17 ottobre) alle 15 davanti a qualche decina di partecipanti il flashmob organizzato dal Movimento Cinque Stelle contro l’abbattimento del tiglio in viale Regina Margherita e in generale per la tutela del patrimonio ambientale del territorio comunale.

Per l’occasione sono state ribadite dai partecipanti le motivazioni già illustrate alla vigilia dal portavoce Massimiliano Bindocci. Non solo la salvaguardia degli alberi monumentali ma anche la necessità dell’approvazione di un piano del verde urbano contro l’inquinamento e le polveri sottili.

Nel giorno del flash mob il Comune sui social network ha ripostato le motivazioni per cui gli agronomi hanno consigliato al Comune di abbattere il tiglio, ormai completamente cavo all’interno e malato, quindi a rischio caduta.