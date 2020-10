Elisa Montemagni confermata capogruppo della Lega in Regione

Elisa Montemagni confermata capogruppo della Lega in consiglio regionale.

“Desidero innanzitutto ringraziare – dice – i miei colleghi, vecchi e nuovi, per la fiducia accordatami. Siamo numericamente aumentati, confermandoci come primo gruppo politico del centrodestra, grazie ad un partito sempre più radicato sul territorio ed al nostro leader Matteo Salvini. Siamo pronti a confrontarci in modo costruttivo con la maggioranza sempre che ci permettano di poter incidere adeguatamente sulle varie decisioni che verranno prese per migliorare la vita dei toscani e si riesca a cambiare rotta rispetto alla scorsa legislatura in cui abbiamo trovato spesso porte sbarrate nei confronti dei nostri atti”.

“Se ci sarà, invece – sottolinea la rappresentante della Lega – una sorta di palese ed indiscriminata ostruzione nei nostri confronti, siamo pronti a battagliare, portando avanti orgogliosamente le nostre idee, come fatto cinque anni fa nell’ambito della riforma sanitaria. L’inizio di legislatura è stato piuttosto balbettante e sconfortante, a tratti svilente, visto l’atteggiamento abbastanza sconclusionato della sinistra nella scelta del presidente del consiglio regionale e la nomina di assessori senza attribuzione delle deleghe. Ci auguriamo, dunque, per il bene dei toscani, che il prosieguo sia meno all’insegna della caccia alle poltrone e più rivolto alle esigenze dei cittadini”.