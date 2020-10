Mallegni (FI) attacca Renzi: “Ha bloccato la nascita della nuova giunta regionale”

Nell’ambito della formazione della nuova giunta regionale, il senatore Massimo Mallegni (FI) attacca Matteo Renzi: “Giunta regionale al palo? – dice – Ovviamente finché c’è di mezzo Matteo Renzi ogni cosa si basa sul ricatto, il sotterfugio e la necessità di portarsi a casa qualcosa. Nasce così la prospettiva della politica Renziana: dal giorno in cui fu pronunciata la famosa frase Stai sereno Enrico alla nascita del nuovo gruppo in Senato e alla Camera; al ricatto al Pd, alla nascita del governo Conte bis e al ricatto politico continuativo all’interno della maggioranza”.

“Oggi anche in Toscana si replica, seppur assolutamente non determinante, grazie anche al risultato che Forza Italia ho tenuto in Toscana – dice ancora il senatore – Renzi e le sue truppette continuano nel solito metodo ricattatorio nei confronti non del presidente ma dei cittadini della Toscana, bloccando di fatto la nascita della nuova giunta. A questo punto mi viene da dire: caro presidente Giani non abbocchi li tenga fuori, sarebbe ora che imparassero la lezione”.