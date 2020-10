Italia Viva, rinviato il convegno di studi verso le elezioni del 2022

Italia Viva comunica il rinvio del convegno di studio Progetto 2022 x Lucca Viva previsto per l’8 novembre prossimo, in osservanza alle nuove disposizioni del governo contro i contagi per il Covid19.

I vari gruppi di lavoro incaricati di predisporre i documenti introduttivi al convegno continueranno a lavorare per approfondire le tematiche programmatiche, discutendo anche via web e sul blog riservato agli iscritti appositamente edito per la discussione interna dei documenti preparatori, non in presenza.

Per continuare e affinare l’approfondimento dei temi programmatici, Italia Viva di Lucca e i suoi Territori ricercherà una serie di incontri con la società civile lucchese.

Un progetto di ascolto delle forze vive operanti in Lucchesia, per attualizzare i documenti programmatici che sotto il nome Progetto 2022 x Lucca Viva saranno pubblicizzati e discussi con tutti appena le norme di legge lo consentiranno.