Martinelli: “Su assi viari e Ponte sul Serchio solo annunci”

“Assi viari e Ponte sul Serchio: ad oggi solo annunci”. Lo dichiara in una nota il capogruppo di centrodestra Marco Martinelli che da sempre si batte per la realizzazione delle nuove infrastrutture ed ha presentato un atto di indirizzo che attende di essere discusso dal Consiglio Comunale.

“Il Pd – aggiunge Martinelli- che guida da anni tutti gli enti interessati ha di fatto bloccato lo sviluppo infrastrutturale della nostra città e l’unica certezza per i cittadini è rappresentata dal caos del traffico quotidiano. Luccasta infatti subendo un colpevole ritardo nella realizzazione delle opere infrastrutturali a causa del non allineamento di vedute sul tracciato tra le amministrazioni interessate tutte a guida Pd compresa anche la singolare posizione di ostruzionismo portata avanti dal sindaco di Capannori che è anche presidente della Provincia di Lucca. Nel 2014 la provincia di Lucca guidata da Stefano Baccelli aveva previsto un cronoprogramma per la realizzazione del nuovo Ponte sul Serchio che indicava l’inizio dei lavori per la fine di maggio 2015. Ad oggi l’unica certezza che abbiamo è che non solo le opere non sono mai iniziate ma addirittura nei mesi scorsi è pure emerso un errore procedurale che ha costretto gli Enti a dover rifare dei passaggi. Nella mozione presentata – conclude Martinelli – si richiede alla giunta Tambellini di attivarsi con tutti gli enti coinvolti al fine di velocizzare e sbloccare queste infrastrutture indispensabili per il territorio di Lucca”.