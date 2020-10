Menesini: “Il Governo dia contributi economici a fondo perduto alle attività in ginocchio”

Anche Luca Menesini, presidente della Provincia di Lucca, nonchè sindaco di Capannori, dice la sua sul decreto del governo, che impone nuove restrizioni per limitare i contagi Covid 19

“Da oggi l’Italia è in semi-lockdown fino al 24 novembre prossimo – scrive in un post sulla sua pagina Facebook: Da Paese modello nella gestione Covid-19 a unico paese che fa chiusure generalizzate anziché mirate. A Roma non hanno ancora chiaro che l’Italia non è fatta solo da grandi centri e grandi città, l’Italia è fatta da territori diffusi e attività diffuse”.

“Il governo – questa la richiesta di Menesini – dia entro 15 giorni contributi economici a fondo perduto alle attività che sta mettendo in ginocchio. Provvedimento che deve adottare subito, entro 24 ore”.