Stadio dei Pini a Viareggio, Alessandro Santini chiede gli atti

Stadio dei Pini a Viareggio, Alessandro Santini, capogruppo della Lega in assise, chiede gli atti.

“A seguito degli interventi effettuati dall’amministrazione comujnale presso lo Stadio dei Pini, avendo ascoltato gli annunci della giunta e avendo assistito alla demolizione delle tribune, il gruppo consiliare della Lega è oggi a chiedere ufficialmente copia di tutti gli atti e tutta la documentazione inerente la progettazione del nuovo stadio, la relativa messa in sicurezza, la documentazione riguardante i tecnici e i professionisti che se ne stanno occupando, le informazioni inerenti la gara di appalto necessaria alla nuova realizzazione – spiega il consigliere leghista.

“La Lega – prosegue Santini – desidera inoltre sapere quale sono le linee programmatiche e progettuali che riguarderanno la nuova struttura sportiva, chiediamo alla giunta: che caratteristiche desidera che abbia lo Stadio in futuro? Quali caratteristiche migliorative a livello sportivo, ricettivo è commerciale? Quando sarà indetta la gara pubblica e che tempi sono da voi previsti per la realizzazione dello stadio?”

“Probabilmente e conseguentemente al fatto che i lavori non sono ancora partiti – conclude l’esponente del Carroccio – la“Viareggio Cup” non potrà svolgersi a Viareggio neppure per la stagione 2021. La giunta prevede che l’ex torneo Coppa Carnevale potrà tornare ad essere rigiocato a Viareggio nel 2022? Riusciremo a riportarlo nella sua città di nascita al più presto?”