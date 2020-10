Bonfanti: “Aiuti immediati a chi rischia di andare a gambe all’aria”

Anche Andrea Bonfanti, sindaco di Pescaglia, commenta le scelte del governo inserite nel decreto firmato ieri (25 ottobre).

“Sono preoccupato per i nostri ristoratori – dice il primo cittadino – per chi ha un bar, per chi ha fatto investimenti per poter tenere aperti i campi sportivi e per i tanti, tantissimi amici che lavorano nel mondo dello spettacolo che sono praticamente fermi da marzo scorso”.

“Lo devo dire – dice il primo cittadino – Questo decreto non mi piace: misure generalizzate, tarate più sulle dimensioni delle grandi città piuttosto che per territori come i nostri. Si doveva diversificare, premiando chi aveva rispettato le regole (magari anche a costo di investimenti importanti) e punendo chi invece se ne era fregato ed aveva tirato a dritto come se nulla fosse. A questo punto c’è solo una strada da percorrere: aiuti immediati e sostanziosi per sostenere davvero chi rischia con questo lockdown di andare a gambe all’aria”.

“Come Comune – conclude Bonfanti – faremo la nostra parte, come abbiamo già fatto nella prima ondata, ma i soli fondi comunali non possono essere sufficienti. Il governo dovrà essere tempestivo ed incisivo o sarà impossibile contenere il disagio sociale che si verrà a creare. E se per mettere in campo una risposta di sostanza ci sarà bisogno dei fondi del Mes, che si smetta di fare le manfrine, si prendano questi soldi e si badi alla sostanza”.