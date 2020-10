Turismo, Fdi al flash mob per la cultura. Zucconi: “Servono soluzioni immediate”

Alla presenza della presidente Giorgia Meloni, Fratelli d’Italia e le associazioni di categoria del turismo hanno partecipato al flash-mob organizzato davanti la sede del ministero dei beni e delle attività culturali per chiedere al ministro Franceschini l’attivazione dello stato di crisi dell’intero settore.

“Il ministro a sua insaputa del turismo deve, alle aziende e ai lavoratori di un comparto che genera oltre il 13% del Pil, risposte celeri e chiare – ha commentato il deputato di Fratelli d’Italia, Riccardo Zucconi – Dopo un confronto con le associazioni di categoria, oggi in piazza abbiamo portato soluzioni immediate. Il governo si dia una svegliata e le prenda subito in considerazione: migliaia di famiglie e di lavoratori non possono più attendere”.