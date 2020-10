Fdi Lucca: “Al fianco dei lavoratori piegati dal covid”

Fdi Lucca al fianco dei lavoratori danneggiati dalle nuove misure contro il covid.

“Si stanno verificando in questi giorni – osserva Fdi in una nota – proteste pacifiche nelle piazze di tutta la provincia promosse da lavoratori e imprenditori del settore turismo e della ristorazione, da Lucca a Capannori, da Viareggio a Forte dei Marmi. Fratelli d’Italia è al fianco di chi manifesta, imprenditori e lavoratori, colpiti in modo assurdo dai dpcm di Conte: lo ha dimostrato in questi giorni l’onorevole Riccardo Zucconi, deputato di Fratelli d’Italia e capogruppo Fdi in commissione attività produttive, turismo e commercio, che ha deciso di mettere in atto uno sciopero della fame per esprimere solidarietà e vicinanza a tutti i commercianti ormai sul lastrico per colpa delle improvvise e gravissime misure restrittive messe in atto dal governo, senza che si prevedano al contempo assistenza né aiuti economici”.

“Ci risulta poi – aggiunge la nota – che i promotori della protesta, che ha coinvolto centinaia di lavoratori e imprenditori in piazza Mazzini a Viareggio lo scorso martedì, avessero poi richiesto un incontro con i sindaci dei vari comuni della Versilia; ma mentre alcuni di loro si sono dimostrati fin da subito disponibili e comprensivi, il sindaco di Viareggio Giorgio Del Ghingaro sta incredibilmente tergiversando sull’incontro. Ove tale notizia fosse confermata, riterremmo tale comportamento grave e assurdo in un momento come questo e in tal caso chiediamo e pretendiamo che il primo cittadino riceva immediatamente le categorie colpite e i lavoratori, e accetti le richieste di sgravio delle imposte comunali avanzate per aziende che hanno bisogno, oggi più che mai, di supporto e attenzione.

Ribadiamo che Fratelli d’Italia è presente e a fianco di chi protesta pacificamente, senza alcuna intenzione strumentale ma anzi, come sostenuto dalla nostra leader Giorgia Meloni, e soprattutto in questo momento, per la salvaguardia e la tutela delle categorie lavorative”.