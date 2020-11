Dal bilancio consolidato del Comune quasi 3,5 milioni per il 2021

Il bilancio consolidato è stato al centro della commissione congiunta bilancio e partecipate riunitasi oggi (3 novembre) in forma telematica. Un bilancio che, ovviamente, non tiene conto del contesto attuale, ma fotografa un momento positivo, andando a fotografare la situazione del 2019.

L’assessore al bilancio, controllo di gestione, tributi e società partecipate, Giovanni Lemucchi, ha illustra la situazione: “L’esercizio 2019, rispetto a quello che è accaduto nei mesi successivi, fotografa una situazione ben diversa rispetto a quella che viviamo adesso. I risultati positivi ci hanno consentito nel 2020, di operare abbastanza tranquillamente, la preoccupazione è nei confronti del prossimo anno, il 2021. Bisognerà capire gli interventi del governo e come si evolverà la pandemia per avere un quadro preciso. Il problema quindi è soprattutto inquadrabile nel futuro, alcune entrate del comune verranno meno nel 2020 e nel 2021. Tornando al bilancio consolidato del 2019, viene stabilito con delibera della giunta, in cui sono indicate la varie istituzioni che consolidano il bilancio. Fotografa una situazione complessiva dell’ente e delle sue ramificazioni, la caratteristica è che fa riferimento ad un unica realtà economica che è il gruppo”.

“Nel dettaglio – prosegue – c’è da dire che il bilancio ha avuto un parere positivo dei revisori, è stato depositato e ci sono 20 giorni di deposito, che scadranno il 20 novembre e va portato in Consiglio entro fine novembre per rispettare i tempi di approvazione. Novità importanti vengono dalla scissione del gruppo Gesam, con la liquidazione di Gesam energia e la vendita di Gesam Gas e Luce che ha un peso importante sul bilancio. Dei 20 milioni che Lucca Holding inserisce nell’attivo, 16 milioni provengono da questa vendita”.

Lino Paoli, dirigente del settore 1 Servizi economico finanziari, conferma le parole dell’assessore Lemucchi: “Il risultato consolidato del gruppo comune di Lucca è molto positivo, ed è dovuto alla vendita di Gesam Gas e Luce, ma anche a prescindere da questo dato sarebbe stato comunque largamente positivo. La solidità del bilancio comunale e delle partecipate ha fatto sì che si potesse rispondere all’emergenza Covid in maniera adeguata”.

La dirigente Stella Gini, spiega nel dettaglio come si è raggiunto il calcolo del bilancio, elencando tutte le partecipate che vi rientrano: “Abbiamo preparato una slide con i numeri del bilancio delle varie società che confluiscono nel bilancio consolidato. La composizione del bilancio consolidato del comune di Lucca, è risultato complessivamente pari a 27 milioni con risultato netto di circa 19 milioni. Al bilancio contribuiscono tutte le società che fanno parte del perimetro di consolidamento – spiega – Quest’anno rientrano nel gruppo, l’azienda speciale Teatro del Giglio, la società Lucca Holding, le istituzione Opera delle Mura e Polis attualmente entrambe in liquidazione. Le altre società sono Erp, Geal e Farmacie a cui applichiamo il metodo proporzionale solo per la parte di quota del comune di Lucca”.

“Nella composizione dell’utile – prosegue Gini Stella – un grosso apporto proviene da Lucca Holding, che contribuisce con più di 20 milioni dovuti alla vendita di Gesam Gas e Luce. Avrebbe comunque contribuito con 4,2 milioni, un milione in più dell’anno precedente, poi si deve aggiungere il risultato positivo del Comune di Lucca, pari a un milione e 134mila euro. Rispetto al 2018 mancano anche alcune voci negative come le perdite di 4 milioni che ha avuto Opera delle Mura. Le ultime voci positive per un importo di alcune decine di migliaia di euro, sono rappresentate da Farmacie, Erp e Teatro del Giglio”

Il consigliere di opposizione Marco Martinelli, chiede alcune precisazioni riguardo al bilancio consolidato e alcuni approfondimenti sugli utili finali: “Di questi utili rappresentati da tutte queste società, al Comune di Lucca quanto arrivano dei dividendi?”

“I dividendi dell’utile di Lucca Holding sono di oltre i 10 milioni – risponde l’assessore Lemucchi – Parte li abbiamo utilizzati quest’anno e una parte, pari a 3 milioni e 450 mila euro li abbiamo messi da parte in via cautelativa per il 2021”.

Anche il consigliere del Movimento Cinque Stelle, Massimiliano Bindocci ha una questione da porre:

“Viste le risorse arrivate, è bene definire le modalità in cui si sceglie di mettere questi utili nei depositi bancari. Si è parlato del fatto che Lucca Holding gestisce internamente le proprie risorse e visto il considerevole utile è una grande responsabilità, che i dirigenti della partecipata non dovrebbero assumere”.

“I rendimenti sulla giacenza a vista sono praticamente a zero – spiega l’assessore Lemucchi – La holding ha fatto una serie di rendicontazione degli interessi. Visto il momento abbiamo dato indicazioni di restare più liquidi possibile in modo di disporne in maniera rapida se ce ne fosse il bisogno”.

La commissione si aggiorna, il voto slitta per permettere ai vari consiglieri di analizzare meglio tutti i dati forniti. La votazione viene rimandata al 10 novembre alle 14.30.