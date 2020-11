Fratelli d’Italia in Regione: “Usare la rete delle farmacie per il tracciamento”

“Durante la seduta del consiglio regionale, abbiamo presentato un pacchetto di proposte, misure urgenti per affrontare l’emergenza sanitaria da Covid-19”. Lo annunciano i consiglieri del gruppo di Fratelli d’Italia Francesco Torselli, Vittorio Fantozzi, Diego Petrucci, Alessandro Capecchi e Gabriele Veneri.

“Sono tre le direttrici su cui abbiamo chiesto alla Regione Toscana di muoversi – dicono – Intanto, per incrementare i tracciamenti, si deve coinvolgere la rete territoriale delle farmacie, sia pubbliche che private, per operazioni di screening anche con i test rapidi. Vanno, inoltre, rafforzate le cure domiciliari (le Unità speciali di continuità assistenziale) anche utilizzando gli infermieri di famiglia. È fondamentale, poi, coinvolgere subito le cliniche private per aumentare i posti letto a disposizione così da decongestionare i pronto soccorso e le corsie degli ospedali”.