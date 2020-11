‘Dove va l’Italia?’, in streaming la conferenza dibattito con Alessandro Sallusti

Domani (7 novembre) alle 17 sarà trasmessa la conferenza dibattito Dove va l’Italia?, organizzata dalla lista civica SìAmoLucca che vedrà protagonista Alessandro Sallusti, direttore de Il Giornale.

L’iniziativa a causa delle normative anticovid non avrà la presenza del pubblico in sala e sarà trasmessa in diretta sia su Radio Duemila sia in streaming sul profilo Facebook e sul canale Youtube di SìAmoLucca. La conferenza sarà introdotta dal presidente di SìAmoLucca Remo Santini e moderata dal giornalista Marco Innocenti. Anche il pubblico avrà l’opportunità di interagire con Sallusti inviando domande al numero WhatsApp 371 4616982. Sono previsti ospiti a sorpresa.