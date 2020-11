Coronavirus, l’invito alla prudenza del sindaco anche in lingua dei segni

I consigli e gli inviti alla prudenza per non diffondere il coronavirus da parte del sindaco Alessandro Tambellini anche nella lingua dei segni Lis, il tutto grazie all’inventiva dei consiglieri comunali Pilade Ciardetti e Cristina Petretti che, grazie alla disponibilità di Alice Sensi e Isabella Paoli, hanno montato artigianalmente un video in cui le parole di Alessandro Tambellini vengono tradotte anche per essere fruibili ai non udenti.

L’iniziativa ha ricevuto il plauso dell’assessore al sociale Valeria Giglioli: “Facciamo il nostro meglio, siamo pure un po’ artigiani, ma la passione è tanta e non ci fermeremo”.