Fdi: “Covid, ogni Comune istituisca la figura dello psicologo gratis”

“Si istituisca in ogni Comune la figura dello psicologo gratuito, che aiuti le persone che non possono permettersi di intraprendere un percorso psicologico a pagamento. I cittadini non devono sentirsi soli”

Lo chiedono, al presidente della Provincia di Lucca Menesini, il Consigliere regionale di Fratelli d’Italia Vittorio Fantozzi, il consigliere provinciale Fdi Riccardo Giannoni ed il responsabile provinciale Dipartimento sociale Paolo Ricci.

“In un momento in cui il Covid sta allontanando le persone, riducendo completamente la vita sociale tranne brevi momenti che si svolgono online o telefonicamente, in un momento in cui la preoccupazione per la crisi che sta coinvolgendo tutte le attività economiche facendo mancare lavoro e salari, in un momento in cui la paura terrorizza le persone togliendo ogni certezza, sarebbe fondamentale istituire in ogni Comune la figura dello psicologo gratuito, che aiuti le persone che non possono permettersi di intraprendere un percorso psicologico a pagamento. I cittadini non devono sentirsi soli – dichiarano il consigliere regionale di Fratelli d’Italia Vittorio Fantozzi, il consigliere provinciale Fdi Riccardo Giannoni ed il responsabile provinciale Dipartimento sociale Paolo Ricci che lanciano un appello al presidente della Provincia di Lucca Menesini -. Bisogna sostenere le persone ed anche un cammino psicologico può aiutarle a ritrovare la voglia di affrontare la vita, di vivere e non perdersi d’animo mai. Ci batteremo per aiutare chi, purtroppo, da questa pandemia ne uscirà psicologicamente con le ossa rotte”.