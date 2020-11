La maggioranza: “Emergenza covid, minoranza irresponsabile”

“Da una parte ci sono consiglieri comunali che lavorano per creare un percorso unitario e condiviso sull’emergenza Covid-19. Dall’altra c’è una parte della minoranza, rappresentata da due consiglieri, che fa demagogia. La differenza sta tutta qui: c’è chi lavora per fare le cose e dare risposte; e poi c’è chi soffia sul vento del malcontento per fare il solito populismo”. Non tarda ad arrivare la risposta dei capigruppo di maggioranza, Roberto Guidotti, Claudio Cantini e Daniele Bianucci, che si rivolgono direttamente ai consiglieri Barsanti e Bindocci.

“Strumentalizzare la protesta e le difficoltà con proposte populiste lanciate sui giornali, non aiuterà a trovare le misure giuste e concrete per aiutare chi è più in difficoltà – aggiungono -. Da una certa parte dell’opposizione era da aspettarsela questa fuga in avanti, perché un discorso è governare, altra cosa è fare opposizione in modo irresponsabile. Oggi quella parte ha confermato di che pasta sia fatta: totale irresponsabilità, totale mancanza di progettualità, totale incapacità di assumersi la responsabilità di condividere le scelta…insomma, un’ammissione di totale incapacità di governare. Noi, al contrario, rivendichiamo l’importanza e la concretezza dell’aver dato vita al tavolo condiviso maggioranza – opposizione, grazie al quale confrontarsi sulle scelte e sulle possibilità di intervento per dare risposte unitarie al dramma del Covid-19 che non ha colore politico e che sta colpendo tante, tantissime persone, sia dal punto di vista della saluta sia da quello dell’economia”.