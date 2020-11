Montemagni (Lega): “Mancano dosi di vaccino antinfluenzale”

“Da varie zone della Toscana ci arrivano preoccupanti segnalazioni di farmacisti e medici di base che lamentano, fin da ora, scarse dotazioni di vaccini antinfluenzali“. E’ quanto afferma Elisa Montemagni, capogruppo in Consiglio regionale della Lega.

“Comprendiamo e condividiamo il fatto – prosegue il consigliere – che sia stata data la priorità alle persone più anziane ed a chi ha particolari patologie, ma riteniamo, comunque, ingiusto che coloro i quali non rientrano nella fascia più a rischio, non possano regolarmente e tempestivamente vaccinarsi”.

“Oltretutto-precisa l’esponente leghista-da più parti, compresa la Regione Toscana, sono stati fatti ripetuti inviti, anche con campagne mirate e correlati slogan, a cautelarsi dalla normale influenza, considerando pure la recrudescenza del Covid19″.

“Non vorremo, poi – sottolinea la rappresentante del Carroccio – che nonostante il milione e mezzo di dosi messe a disposizione primariamente per le predette categorie a rischio, ci sia addirittura l’impossibilità di fare il classico vaccino anche per chi prioritariamente ne avrebbe pieno diritto. Insomma visto che tale vaccinazione è consigliabile farla tra novembre e dicembre, è doveroso che ci si attrezzi immediatamente per rifornire le farmacie e gli stessi medici di famiglia. E’ fondamentale, però oltre che avere delle cospicue scorte, anche riuscire a programmare una capillare ed attenta distribuzione sul territorio, cosa di cui, purtroppo, nutriamo seri dubbi; di tutto ciò, chiederemo, quindi, lumi all’assessore alla sanità, Bezzini, predisponendo una specifica interrogazione”.