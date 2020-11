Presidio contro il ddl Zan in piazza del Giglio

Il movimento nazionale La rete dei patrioti di Lucca domani (8 novembre) terrà un presidio in piazza del Giglio, dalle 17 alle 18, per manifestare contro il decreto Zan.

“Ci tengono chiusi in casa – dichiara il responsabile della sezione lucchese, Giovanni Damiani -, migliaia di persone che hanno dovuto chiudere le proprie attività, il paese rischia un tracollo senza precedenti. Nel totale caos questo governo si affretta a far approvare una legge come il ddl Zan che con la scusa di voler tutelare una minoranza come quella Lgbt diventa sempre più intoccabile e inattaccabile, implementano una macchina di censura contro tutti quelli che si oppongono al pensiero progressista arcobaleno e obbligano i bambini fin dall’asilo ad un’educazione gender abominevole. Ma c’è una parte di popolo che ha ancora a cuore la tradizione, i valori cristiani e la naturalezza della vita umana. Lotteremo fino alla fine, perché per ora hanno vinto solo una battaglia”.