Ritardo dei tamponi, Montemagni: “Attese esasperanti ed inaccettabili”

“A Lucca e provincia, è ormai accertato che la situazione relativa al numero di tamponi quotidianamente effettuati è chiaramente deficitaria”.

Così Elisa Montemagni, capogruppo in consiglio regionale della Lega, in merito ai tanti ritardi delle ultime settimane.

“Vi è una notevole carenza e per di più – prosegue il consigliere – vi sono attese esasperanti ed inaccettabili, considerando che conoscere tempestivamente il risultato dell’analisi è fondamentale. Il tutto nonostante l’abnegazione di chi li deve analizzare, chiamato a turni spesso massacranti”.

“Una grave lacuna del servizio pubblico – sottolinea la rappresentante della Lega – che costringe sempre più cittadini, giocoforza, a servirsi delle strutture private, anch’esse non sempre in grado di soddisfare completamente le richieste. A fronte di tutto ciò sarebbe altamente consigliabile, come viene fatto regolarmente e con successo in altre Regioni, utilizzare anche i test sierologici. Conoscere in tempi rapidi se una persona è stata contagiata è essenziale per evitare il diffondersi del virus”.