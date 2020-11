“Dio li fa e poi li accoppa”, hater sui social contro Bianucci e Consani

“Dio li fa e poi… li accoppa”. E’ il commento apparso sotto alla notizia, pubblicata ieri da Lucca in Diretta, sul via libera alla mozione a firma dei consiglieri comunali Daniele Bianucci e Cristina Consani, per piantare albero ogni nuovo nato a Lucca. Una iniziativa lodevole, che però, ha scatenato qualche commento fuori luogo. Almeno secondo quanto denunciano i diretti interessati.

“Non certo per fare patetico vittimismo, ma quando si supera il limite dell’educazione e del rispetto per il lavoro altrui, arriva il momento di parlare forte e chiaro. La goccia che ha fatto traboccare un vaso già ricolmo da qualche tempo – si legge nel commento degli interessati – è accaduta ieri pomeriggio, quando abbiamo letto su questo social un commento riferito alla mozione da noi presentata nei giorni scorsi. Il commento in questione è ‘Dio li fa poi li accoppa’, parole che trasudano livore, astio e cattiveria. Una cosa sia chiara. Ben vengano le critiche costruttive ed il confronto. Quello che non accettiamo sono le offese, gli insulti, gli attacchi personali. Alla gentilezza risponderemo sempre con garbo e ringraziamenti, alle offese risponderemo sempre in modo molto fermo e deciso, perché è così che deve essere. Chiudiamo con la celebre frase del grande scrittore Umberto Eco: ‘I social permettono alle persone di restare in contatto tra loro, ma danno anche diritto di parola a legioni di imbecilli che prima parlavano al bar dopo un bicchiere di vino e ora hanno lo stesso diritto di parola dei Premi Nobel’”.