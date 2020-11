Fantozzi (Fdi): “Subito le nuove assunzioni di medici e infermieri”

“Meno male che le nuove assunzioni dell’Asl Nord Ovest dovevano aiutare il personale sanitario a fronteggiare l’emergenza. Invece, stando anche all’allarme lanciato dalla Cgil, si stanno rivelando insufficienti. Soprattutto perché servono soprattutto a coprire il turnover”. A parlare è il consigliere regionale di Fratelli d’Italia Vittorio Fantozzi.

“Non basta – commenta – aumentare i posti letto per i malati Covid, bisogna assumere medici e infermieri altrimenti si dovranno spostare da altri presidi sanitari rischiando di far collassare il sistema. Per 99 medici assunti, altri 147 hanno cessato la professione. Per 12 dirigenti sanitari assunti, altri 28 hanno cessato. Inoltre, stando agli appelli lanciati a più riprese dai sindacati di categoria, la nostra regione sconta un’endemica carenza di infermieri e, in particolare, di quelli specializzati. Sono state aperte nuove attività, Usca, checkpoint, cure intermedie, ed è urgente ed opportuno che la Regione e l’Asl facciano nuove concrete assunzioni di personale, infermieri, medici, operatori socio-sanitari, tecnici, amministrativi”.

“L’alternativa – conclude Fantozzi – è chiudere l’attività chirurgica, ridurre l’attività oncologica, cardiologica, come fu fatto nella prima ondata Covid. I cittadini hanno diritto ad avere risposte ai loro bisogni sanitari che non sono solo legati al coronavirus. La necessaria apertura di posti letto Covid nel vecchio ospedale di Lucca e di Massa deve andare di pari passo con l’assunzione e la formazione di personale”.