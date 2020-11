Imprese di pulizia, Montemagni (Lega): “Ancora 50mila lavoratori senza contratto”

“Sono oltre cinquantamila in tutta la Toscana i lavoratori del comparto delle imprese di pulizia e servizi integrati che, da ben sette anni, attendono, inutilmente, il rinnovo del loro contratto”. Così la capogruppo in consiglio regionale della Lega Elisa Montemagni decide di presentare una mozione alla giunta regionale.

“Recentemente – prosegue la consigliera – hanno manifestato in tutta la Regione per sollecitare la risoluzione di una problematica che vede coinvolti delle persone le quali, tra l’altro, sono quotidianamente impegnate nella delicata opera di sanificazione negli ospedali, nelle Rsa, nelle scuole e in generale negli uffici pubblici e privati, trovandosi, dunque, in prima linea nel fronteggiare l’emergenza Covid19, permettendo, dunque, col loro lavoro di potere accedere, in tutta sicurezza, nei predetti luoghi. Ci sembra, quindi, naturale, doveroso e rispettoso che l’istituzione regionale si muova per sollecitare chi di dovere a garantire un trattamento economico equo a questi lavoratori ed una forma contrattuale che rispecchi le loro professionalità. In merito a ciò, quindi predisporremo una mozione da indirizzare alla giunta toscana”.