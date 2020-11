Covid, Mallegni: “A gennaio indennità per operatori sanitari. Glielo dobbiamo”

“La nostra riconoscenza verso gli operatori del Sistema sanitario nazionale non può limitarsi alla sola retorica”. A dichiararlo Massimo Mallegni, senatore di Forza Italia e commissario regionale in Toscana.

“Mentre loro combattono in prima linea, rischiando la vita come ci mostrano i dati sconcertanti sulle morti e sui contagi – prosegue Mallegni – il governo fino ad oggi non ha rispettato le promesse di riconoscergli qualcosa per il grande contributo. Per questo nell’ambito della discussione in aula su Decreto ristori, abbiamo proposto di assegnare un’indennità che scatterebbe dall’1 gennaio”.

“Una misura concreta – scandisce Mallegni – verso coloro che ci stanno aiutando a superare questa emergenza: glielo dobbiamo”.