Martinelli: “Caos tamponi, sindaco intervenga con l’Asl”

“Caos tamponi: persone costrette in casa in attesa dell’esito del tampone da oltre 12 giorni”. Lo ha dichiarato il capogruppo di centrodestra Marco Martinelli durante il consiglio comunale di stasera (17 novembre).

“Il sindaco Tambellini – ha aggiunto il capogruppo di centrodestra – in qualità di presidente della conferenza zonale dei sindaci della piana di Lucca intervenga con la Asl per risolvere la situazione. Non è poi possibile che ci siano ancora oggi persone, entrate in contatto con un positivo al virus Covid-19, che non riescono a mettersi in contatto con la Asl, nonostante molteplici tentativi”.

“La situazione dei tamponi – ha concluso Martinelli – nonostante le rassicurazioni della Asl è al collasso e i cittadini non sanno davvero più dove sbattere la testa”.

Nella replica il sindaco Alessandro Tambellini, presidente della conferenza zonale dei sindaci della Piana di Lucca, ha ammesso il verificarsi di ritardi, dovuta a mancanza di reagenti e di altri elementi ma, ha affermato, la situazione è in via di risoluzione.