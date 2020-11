Sostegno alle imprese, Barsanti: “Bene le misure emerse dal tavolo di confronto”

Anche il consigliere di opposizione Fabio Barsanti plaude all’esito del Consiglio sulle misure economiche, nel quale l’amministrazione ha concordato l’annullamento totale della tassa sui rifiuti e ha preso l’impegno ad affrontare seriamente il problema del caro affitti.

“Sono complessivamente soddisfatto dell’esito di questo consiglio comunale – scrive Barsanti – che è il frutto del lavoro comune dei consiglieri capigruppo. Sono stati recepiti l’annullamento della tassa sui rifiuti (sia per la quota variabile che per quella fissa) e l’azione sulle aliquote Imu dal 2021 per il problema del caro-affitti. Avremo finalmente la possibilità di combattere uno dei problemi economici più gravi della città, da ben prima che arrivasse l’emergenza coronavirus”.

“Non saranno queste misure a salvare le attività – conclude Barsanti – ma il tavolo di confronto voluto dall’assessore Martini, stimolato anche dalla nostra richiesta di misure urgenti dopo il decreto del 25 ottobre e dalle relative manifestazioni di piazza svoltesi pure a Lucca, è stato un cambio di passo apprezzabile rispetto alla precedente manovra di aprile. Il problema principale rimane però l’inadeguatezza di un governo, che non ha saputo fare prevenzione e che non avrà la forza economica per evitare un massacro sociale”.