Ztl, Martinelli: “Gratis anche i permessi di chi deve raggiugere familiari bloccati per covid”

“Siano gratis anche i permessi Ztl di chi deve raggiungere i familiari bloccati in casa dal Covid-19”, lo ha dichiarato il capogruppo di centrodestra Marco Martinelli durante il consiglio comunale di ieri (17 novembre).

Oltre l’ampliamento della gratuità- ha aggiunto il capogruppo di centrodestra- di permessi per l’accesso alla Ztl per facilitare i titolari di attività che effettuano consegne a domicilio siano concessi pass gratuiti a chi ne fa richiesta per raggiungere i familiari che abitano nel centro storico e sono costretti a rimanere in casa a causa del Covid-19. Sarebbe – ha concluso Martinelli – un provvedimento di buon senso per andare incontro alle necessità di tante famiglie”.