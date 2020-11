Croce Rossa e ospedali, tour a sostegno della sanità per l’assessore Baccelli

Giornata tutta lucchese ieri (21 novembre) per l’assessore regionale Stefano Baccelli.

L’ex presidente della Provincia ha fatto visita al centro della Croce Rossa di Lucca dove si stava procedendo alla preparazione delle mascherine per la consegna ai cittadini. A seguire nuovo sopralluogo al cantiere di Campo di Marte in attesa dell’allestimento dei posti letto per pazienti Covid.

La visita è proseguita all’ospedale San Luca per testimoniare la vicinanza a medici, infermieri e personale tutto impegnato in queste ore in una lotta estenuante contro il virus a difesa della salute. Il tour si è concluso in Versilia al Tabarracci e all’ospedale unico, “strutture in cui – ha detto – si lavora senza tregua e con grandissima professionalità”.

La giornata lucchese è stata ‘riassunta’ dallo stesso assessore in un video.