Montemagni (Lega): “Sospendere il pagamento del contributo di bonifica”

Posticipare il contributo di bonifica alla luce delle difficoltà derivate dalla pandemia. A chiederlo è Elisa Montemagni, capogruppo della Lega in Consiglio regionale.

“In un periodo particolarmente drammatico, stante la pandemia – afferma – pensiamo che ognuno debba fare la propria parte per sgravare le famiglie dalle usuali incombenze economiche. A tal proposito riteniamo che sarebbe un gesto apprezzato se anche i Consorzi di bonifica toscani, pensassero di rinviare il pagamento relativo alla riscossione dei tributi 2020”.

“Pensiamo – precisa l’esponente leghista – che sarebbe un’iniziativa di buonsenso da doversi, però, realizzare in tempi brevi. Ad esclusivo titolo di esempio il Consorzio Toscana Nord ha emesso quasi 300.00 avvisi di pagamento, con scadenze a dicembre e gennaio 2021; ebbene, tali bollettini dovrebbero essere, quindi, sospesi ed i relativi oneri spostati al termine della pandemia. In questa ottica abbiamo predisposto una mozione che chiede alla giunta d’impegnarsi in tal senso; ci auguriamo, per il bene dei contribuenti, che il nostro atto sia, dunque, approvato dall’zula”.