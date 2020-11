Azzurro Donna, designate le coordinatrici locali

In occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, la coordinatrice provinciale di Azzurro Donna, movimento femminile di Forza Italia, ed assessore al comune di Massarosa Elisabetta Puccinelli ha ufficializzato le prime nomine a coordinatrici locali.

Irene Nardini, attuale capogruppo di Pietrasanta, sarà la responsabile della Versilia. Rita Sarti, già candidata al consiglio regionale nel collegio di Lucca, si occuperà dei territori di Lucca Città e Piana. Laura Lucchesi, consigliere comunale eletta a Bagni di Lucca, lavorerà invece per la media valle/Garfagnana.

“Questo è solo l’inizio del lavoro del nostro movimento in provincia di Lucca – spiega Puccinelli – Puntiamo infatti ad avere militanti in tutti i comuni, con l’obiettivo di valorizzare le capacità e le competenze del genere femminile nel panorama politico locale. Colgo l’occasione per augurare a tutte voi, che avete deciso di condividere questo percorso con me, un buono e gratificante lavoro”.