Donzelli: “Con Martinelli e Testaferrata, Fdi primo partito del centrodestra a Lucca”

“Diamo il benvenuto in Fratelli d’Italia ai consiglieri comunali di Lucca Marco Martinelli e Simona Testaferrata. Con il loro ingresso Fratelli d’Italia diventa il primo gruppo consiliare fra i partiti del centrodestra a Lucca, città dove stiamo crescendo e che ci prepariamo a governare col centrodestra unito alle prossime amministrative”. Lo afferma il deputato e responsabile nazionale organizzazione di Fratelli d’Italia Giovanni Donzelli.

“Porgo ai due nuovi arrivati i migliori auguri di buon lavoro, – sottolinea Donzelli – conosco Martinelli fin dai tempi di Azione giovani in cui era impegnato insieme a me e Giorgia Meloni nella direzione nazionale. A lui e a Testaferrata ci legano valori importanti che sono emersi anche nelle battaglie che hanno condotto in Consiglio comunale. Sono certo – conclude – che insieme porteremo avanti un ottimo lavoro nell’interesse dei cittadini lucchesi”.