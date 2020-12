Fantozzi: “Bene l’apertura della Regione alla caccia”

“L’ordinanza odierna del governatore Giani consente di nuovo lo svolgimento della caccia in quanto stato di necessità per conseguire lo sviluppo faunistico venatorio, per limitare danni alle colture nonché per limitare il potenziale pericolo per la pubblica incolumità”. A dirlo è il vice capogruppo di Fratelli d’Italia in consiglio regionale Vittorio Fantozzi.

“Finalmente la Regione Toscana ha ascoltato la voce che, a più riprese, si è levata dal mondo venatorio e da quello agricolo – dichiara Vittorio Fantozzi – Adesso si conceda una deroga rispetto al calendario venatorio ordinario per recuperare il tempo perso. Deroga a cui anche la Giunta regionale, come ha annunciato l’assessore Saccardi, sta pensando. La popolazione degli ungulati sta creando gravi danni ai campi coltivati, i cinghiali si stanno avvicinando sempre più alle abitazioni e creando incidenti sulle strade comunali e provinciali. Bisogna tutelare l’incolumità delle persone e l’agricoltura”.