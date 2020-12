Lega, nominati i nuovi referenti in vista del congresso provinciale

Una squadra per affrontare il lavoro dei prossimi mesi in vista del congresso provinciale. E’ questo l’obiettivo del commissario provinciale della Lega Riccardo Cavirani che ha nominato alcuni referenti sul territorio per coordinare le azioni di partito.

“Ho ritenuto opportuno – dichiara Cavirani- procedere alla nomina di alcuni responsabili e referenti sul territorio provinciale per poter svolgere in maniera più capillare il lavoro di costruzione del movimento nella nostra provincia. Partendo dalla sezione comunale di Lucca che comprende anche il comune di Capannori e di Villa Basilica, ho individuato in Salvadore Bartolomei, che vanta una profonda esperienza politica sul territorio, il nostro referente. Mauro Santini, che è stato il primo leghista ad essere eletto in consiglio provinciale nel 2011, sarà invece responsabile enti locali della provincia. Per quanto riguarda il tesseramento ho confermato Sabrina Pellegrini, da sempre un punto di riferimento per i nostri iscritti, che sarà affiancata da Ilaria Benigni nella gestione amministrativa e contabile del movimento e da Daniela Domenici per la parte organizzativa”.

“Vista la particolare situazione dovuta all’emergenza sanitaria che limita non poco gli spostamenti, ho ritenuto opportuno, anche alla luce degli ottimi risultati della sezione Mediavalle e Garfagnana, affiancarmi un vicecommissario nella figura di Damiano Simonetti, per gestire al meglio i prossimi appuntamenti elettorali di un territorio così importante per la nostra provincia – conclude Cavirani -. Ci aspettano importanti sfide nel breve e nel lungo periodo. Anche in tempi così difficili non dobbiamo permetterci di interrompere il prezioso lavoro che tutti i nostri iscritti, simpatizzanti e militanti hanno svolto con l’unico obiettivo di tutelare e difendere imprese, famiglie e lavoratori con proposte pratiche, concrete e di buon senso”.