Panchieri (Pd): “Fondo cultura, Lucca ne approfitti”

Fondo cultura, Lucca ne approfitti. A chiederlo è Roberto Panchieri, segretario del circolo Pd centro storico.

“I ministri Franceschini (Beni culturali) e Gualtierri (Economia e finanze) hanno firmato il decreto che fissa le modalità di ripartizione delle risorse del fondo cultura (50 milioni: 30 per la promozione di investimenti ed il supporto a soggetti pubblici, 20 per finanziare un fondo di garanzia che concede contributi in conto interessi e mutui per la valorizzazione e la salvaguardia del patrimonio culturale) – ricorda -. Questo provvedimento è il frutto di una mobilitazione dal basso promossa dalla associazione Federculture nel marzo scorso, che è stata sostenuta da giornalisti ed intellettuali del nostro Paese. E’ un provvedimento di tipo nuovo che mira a promuovere forme di microfinanziamento, mecenatismo diffuso, azionariato popolare e crodfunding, per la realizzazione di interventi di nuova progettualità che il settore cultura è chiamato a suscitare al termine della Pandemia. Può essere, a mio avviso, particolarmente utile per la nostra città al fine di meglio implementare ed arricchire quanto previsto dal recente accordo tra l’assessorato alla cultura e le due Fondazioni bancarie, per raccogliere il contributo delle categorie economiche e di singoli Mecenati su progetti di consolidamento ed innovazione del sistema culturale cittadino”.