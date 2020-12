Sciopero del settore pubblico, Rifondazione comunista si unisce al coro dei lavoratori

Rifondazione comunista di Lucca sarà presente al presidio organizzato dai sindacati mercoledì (9 dicembre) a fianco dei lavoratori del settore pubblico in sciopero per il rinnovo dei contratti.

“La pandemia ha rivelato gli effetti devastanti del ridimensionamento del settore pubblico sulla vita delle persone e del sistema paese – spiega il partito -. Se il naufragio non è stato totale lo si deve all’abnegazione dei lavoratori e delle lavoratrici che con il loro impegno hanno sopperito alle carenze strutturali di organico prodotte in trent’anni di neoliberismo che si è sviluppato con tagli, ridimensionamenti, privatizzazioni, riduzione di personale e stipendi, svilimento delle professionalità, delegittimazione e svalorizzazione del ruolo sociale delle lavoratrici e dei lavoratori pubblici. Occorre un grande potenziamento della sanità, della scuola, dei trasporti e dei servizi alla persona utilizzando a tal fine la gran parte delle risorse del Recovery Fund. Questo vuol dire un grande piano di assunzioni, aumenti salariali in tutti i settori della pubblica amministrazione, reinternalizzazione dei servizi dati in appalto e cancellazione della precarietà. Noi saremo presenti al presidio organizzato dai sindacati per portare il nostro contributo alla riaffermazione della centralità del settore pubblico in Italia”.