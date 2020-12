“Più social e più coinvolgente”: Forza Italia “apre” le porte

“Una politica partecipativa e coinvolgente, che non sia reclusa nei palazzi di potere, ma che sia a servizio dei cittadini che hanno il diritto di essere protagonisti e non comparse nelle decisioni amministrative”: così si pronuncia il senatore di Forza Italia Massimo Mallegni in nome di una nuova linea di partito che ha come scopo quello della massima interazione tra rappresentanti e rappresentati.

“Forza Italia in Toscana ha deciso di non stare più chiusa tra le quattro mura di una stanza – e dirlo adesso sembra davvero incredibile visto il periodo che tutti noi stiamo vivendo – ed è così che da oggi parte l’operazione Porte aperte in nome di un coinvolgimento totale della cittadinanza dove tutti possano vedere, sapere ed ascoltare ciò che accade quando coloro che hanno le responsabilità all’interno del nostro movimento politico si incontrano e quindi si confrontano – si legge nella nota di Mallegni -. Forza Italia si fa così portavoce di quella nuova linea politica che trova le fondamenta nel passato, quando ancora la politica era davvero di tutti, quando ancora ogni persona era indispensabile e responsabile di scelte trasparenti”.

“La nuova linea si traduce infatti nella realizzazione di dirette Facebook – considerata l’impossibilità di vere e proprie riunioni – di tutti gli incontri dei coordinamenti a tutti i livelli (comunali, provinciali e regionale) alle quali sarà possibile accedere attraverso il sito www.forzaitaliatoscana.it o le pagine social, per fare in modo che chiunque vorrà troverà la disponibilità di partecipare e di essere ascoltato in merito agli argomenti che più ha a cuore”.

“Per qualcuno potrebbe sembrare un azzardo ma noi vogliamo provarci lo stesso, vogliamo far sì che ciò che ci diciamo noi, tra iscritti, amici, simpatizzanti, responsabili di importanti incarichi nelle amministrazioni e in Parlamento sia completamente trasparente nei confronti di tutti coloro che vorranno ascoltarci, senza che qualcuno sia costretto ad origliare ma spalancando porte e finestre alle nostre discussioni, confronti e anche scontri”, spiega.

Un’agorà moderna in nome della tolleranza, della compartecipazione e del rispetto delle idee altrui: così si pone Forza Italia in Toscana oggi.

“La politica non è di qualcuno, le scelte non sono dei pochi eletti ma devono essere patrimonio di tutti. Qualcuno nel recente passato ha provato a fare dirette streaming per poi rinchiudersi nelle stanze segrete di governo nascondendo quello che già era diventato legge: Forza Italia non è questo, noi siamo qui da 25 anni e adesso, con l’esperienza, la capacità e la competenza che ci contraddistinguono entriamo nelle vostre case rendendoci sempre e comunque disponibili a critiche, commenti o suggerimenti” conclude il Senatore Mallegni.