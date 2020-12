Autovelox, Martinelli: “Per sicurezza servono strade in buono stato e una segnaletica chiara”

“La sicurezza stradale è la costruzione di più fattori non si fa solo con gli autovelox”. Così il capogruppo di Fratelli d’Italia Marco Martinelli che fin da subito ha preso posizione in merito alla collocazione di cinque postazioni fisse per autovelox su strade urbane comunali: in viale Luporini, sulla circonvallazione in viale Carducci, in viale Puccini (in prossimità dell’incrocio con la traversa X), in viale Europa e in viale Carlo Del Prete (nel tratto iniziale vicino a Porta San Donato).

“È importante – aggiunge Marco Martinelli – che anche altri colleghi della minoranza si siano uniti alla nostra presa di posizione già evidenziata sulla stampa oltre due mesi fa e con un accesso agli atti protocollato in data 6 ottobre. Questi box- che ospitano le varie tipologie di apparecchiature per rilevare la velocità servono soprattutto per mettere ‘fieno’ nelle casse comunali”.

“Infatti – prosegue il capogruppo Fdi – per garantire la sicurezza servirebbe intanto che fossero presenti questi elementi che in gran parte delle strade di Lucca sono assenti: strade in buono stato con tappetino di aderenza e scivolamento, segnaletica chiara, aggiornata e ben visibile, sia quella orizzontale che quella verticale”.

“Quindi – conclude Martinelli – invito l’amministrazione ad utilizzare i fondi per dar vita ad un vero grande piano di messa in sicurezza delle strade comunali anziché per acquistare autovelox”.