Paolinelli (Ugl-Fna): “Servono più bus in Mediavalle e Garfagnana”

Il segretario del trasporto pubblico locale Ugl-Fna, Cipriano Paolinelli, torna a ribadire la necessità di bus di piccole dimensioni da destinare particolarmente alla zona della Mediavalle Garfagnana ma anche in altre zone della provincia di Lucca: “Sono ormai mesi – dice – se non anni, che l’azienda che gestisce il trasporto pubblico nella Mediavalle e Garfagnana e comunque in tutta la provincia di Lucca, si trova a gestire il servizio pubblico con pochi mezzi e datati, che spesso e volentieri sono fermi in attesa di riparazione nelle officine. Tant’è che diverse corse sul territorio negli ultimi periodi sono anche saltate e diversi servizi e turni di lavoro nel tempo anche affidati a terzi”.

“Purtroppo però proprio in questi ultimi giorni abbiamo assistito ad ennesimi altri affidamenti sempre per il solito motivo (mancanza di mezzi), almeno questo quanto riportaci dall’azienda – dice Paolinelli – alla quale chiediamo lumi in merito non solo ora ma da sempre. Questa situazione ci suscita non poca preoccupazione sia per il regolare svolgimento del servizio che per per i lavoratori delle sedi di lavoro coinvolte”.