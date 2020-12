A gennaio studenti di nuovo in aula, Montemagni: “Programmare Tpl nei dettagli”

“Il 7 gennaio riapriranno le scuole superiori e quindi pare che il 75% degli studenti potrà tornare finalmente in aula. Un dato confortante, ma che potrebbe riservare delle sgradite sorprese”.

Così Elisa Montemagni, capogruppo in Consiglio regionale della Lega, preoccupata per il trasporto pubblico locale che, come scrive, “si dovrà attenere alle stringenti norme anti-Covid e quindi è doveroso programmare il tutto nei minimi dettagli”.

“Già in condizioni di normalità – precisa l’esponente leghista – non sono mancati, negli anni, vari disservizi per la carenza o la vetustà dei mezzi; non ci sorprenderemo, quindi, se tali criticità venissero, purtroppo, ampliate dalla pandemia. Ci fa piacere che sia operativa una task force in tal senso e quindi auspichiamo che si possa trovare rapidamente la quadra ad una problematica che rischia di rendere molto complesso il ritorno fra i banchi dei ragazzi”.

“Confido, poi – conclude Montemagni – che le aziende interessate si attrezzino in modo tale, incrementando adeguatamente il numero di mezzi circolante ed il personale addetto, da far sì che l’auspicata ripresa dell’attività didattica non si trasformi, ahimè, per molti studenti, in una forsennata caccia al posto in autobus…”.