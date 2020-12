Tambellini: “Ex Manifattura, nessuna anomalia nella perizia”

“Nessuna anomalia nella perizia di stima del valore dell’ex Manifattura”. E’ quanto ha ribadito il sindaco Alessandro Tambellini nel consiglio comunale di stasera in risposta all’interrogazione presentata il 19 novembre dal consigliere M5S Massimiliano Bindocci.

“La perizia non è giurata perché non è necessario né utile – afferma il primo cittadino -, non c’era in quel momento nessuna procedura di vendita. L’oggetto dell’incarico non era quello di affidare un prezzo a base d’asta. La perizia di stima sulla parte sud della Manifattura è stata condotta dal uno dei più importanti esperti di estimo a livello locale. Non c’è nessuna anomalia. Tutte le osservazioni da parte dei consiglieri devono avvenire con correttezza, gli atti vanno letti prima di essere commentati e mandati ai giornali per fare i titoloni. L’amministrazione in questa fase sta valutando l’insieme della proposta, è una fase di studio e di analisi che non verrà decisa sulla base di semplici sensazioni”.

Ancora qualche perplessità per Bindocci: “Ringrazio il sindaco di aver risposto in maniera approfondita ai quesiti. C’è una cosa che volevo sottolineare: restano alcune perplessità sulla perizia, ci sono dei passaggi da capire meglio. Perplessità anche sul valore. Approfondiremo”.

In consiglio approvata anche la modifica dei componenti Pd nelle commissioni consiliari: nella commissione consiliare politiche di bilancio e sviluppo economico del territorio Francesconi prende il posto di Martini, nella commissione consiliare politiche formative giovanili e di genere, cultura e sport Del Greco prende il posto di Martini e nella commissione consiliare di indirizzo e controllo sugli enti, aziende e istituzioni partecipate Francesconi prende il posto di Del Greco.