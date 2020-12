Sanità toscana, Montemagni (Lega): “Necessario stabilizzare gli infermieri in servizio”

“Stabilizzare gli infermieri in servizio in Toscana“. È questa la richiesta presentata come prioritaria dalla capogruppo della Lega in consiglio regionale Elisa Montemagni.

“Il drammatico avvento del Covid-19 ha, se possibile, evidenziato ancor di più la carenza di personale infermieristico in Toscana, talvolta sottoposto a turni massacranti, senza dimenticare il fatto che, buona parte di loro, hanno un contratto a tempo determinato. Pertanto riteniamo non più differibile attivarsi per stabilizzare il predetto personale che ha pagato, come segnala il Nursind, pure un caro prezzo a livello di operatori contagiati dal Covid-19. Una nostra mozione, quindi – precisa l’esponente leghista – va nella direzione di chiedere alla Giunta d’impegnarsi per far sì che gli infermieri possano godere di rapporti di lavoro a lungo termine, scongiurando anche che gli stessi preferiscano trasferirsi altrove, dove possono usufruire di trattamenti lavorativi decisamente migliori”.

“Già vi è carenza di questa tipologia professionale vediamo, dunque, di evitare un potenziale rischio di depauperamento della forza lavoro nei nostri ospedali. In un momento storico così complesso dal punto di vista sanitario – conclude Montemagni – tutti gli sforzi devono essere, quindi, tesi a creare i presupposti affinché gli infermieri toscani possano avere, nel complesso, contratti a tempo indeterminato”.